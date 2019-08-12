



ата рождения: 28 августа 1996 г.

Вес: 48 кг

Рост: 164 см

Дебют: альбом «Chrysalis» в составе группы I.O.I, 2016 г.

Южнокорейская певица и актриса Ким Сэ Чжон родилась в городе Кимчжэ провинции Чолла-Пукто. Окончила среднюю школу города Анян провинции Кёнгидо, а затем женский университет Ханьян. Ким Сэ Чжон в течение двух с половиной лет готовилась к своему первому дебюту в продюсерской компании JELLYFISH ENTERTAINMENT. В 2016 году она приняла участие в популярном музыкальном телешоу Produce 101 (프로듀스 101), где заняла второе место. В этом же году 4 мая артистка дебютировала в составе группы I.O.I, сформированной в ходе телешоу Produce 101, и выпустила альбом под названием «Chrysalis».

Спустя несколько месяцев, 28 июня, Ким Сэ Чжон вернулась в родную продюсерскую компанию и в составе группы 'gugudan' ( 구구단 ) приняла участие в записи первого мини-альбома группы “Act.1 The Little Mermaid”. Осенью певица ненадолго присоединилась к проектной группе I.O.I и выпустила второй альбом группы «miss me?» В него вошёл трек «Очень очень» (너무너무너무), ставший лидером многих музыкальных чартов страны. 23 ноября 2016 года певица порадовала своих поклонников сольным треком «Цветочная дорога» (꽃길), музыку и слова для которого написал популярный певец и продюсер ZICO.