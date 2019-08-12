Пхеньян подверг критике речь Мун Чжэ Ина по случаю Дня освобождения

Пхеньян подверг критике праздничную речь южнокорейского президента Мун Чжэ Ина по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Критика со стороны Севера и постоянные ракетные пуски являются выражением недовольства по двум причинам. Во-первых, это военные учения РК и США, а во-вторых, среднесрочный план по вопросам обороны. Север оказывает максимальное давление на Юг, стремясь сохранить возможность диалога с США. Что касается конфликта между РК и Японией, то Мун Чжэ Ин отметил возможность превзойти Японию с помощью создания мирной экономики в связке с Севером. Президент подчеркнул стремление к продолжению межкорейского диалога и развитию потенциала экономического сотрудничества. При этом он отметил нежелательность создания условий, осложняющих диалог.





Практически сразу после выступления Мун Чжэ Ина Пхеньян выступил с критикой через комитет КНДР по мирному объединению родины. Представитель комитета в своей речи использовал довольно жёсткие выражения. Так, он подчеркнул, что возможность возобновления межкорейского диалога после окончания военных учений РК и США - это фантазия Юга. Он сказал, что ослабление мотивации межкорейского диалога - это результат действий южнокорейского партнёра. Тем самым, представитель комитета возложил ответственность за нынешнюю ситуацию в отношениях двух Корей на Мун Чжэ Ина.





Критика Севера была сосредоточена на проведении южнокорейско-американских военных учений и содержании среднесрочного плана по вопросам обороны. При этом обвинения направлены исключительно в сторону РК. Проходящие на Юге учения, как уже неоднократно сообщалось в минобороны, направлены на подготовку к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Среднесрочный план ведомства также нацелен на усиление обороноспособности страны перед принятием оперативного контроля, которое, как ожидается, произойдёт в 2022 году. Пхеньян всегда крайне критично относился к совместным учениям РК и США. Но на этот раз вся критика направлена только на РК. Выступление представителя комитета по мирному объединению родины показало, что надеяться на улучшение ситуации после окончания южнокорейско-американских учений не стоит.



