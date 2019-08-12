Речь Мун Чжэ Ина по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи

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15 августа президент РК Мун Чжэ Ин выступил с речью на торжественной церемонии по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига. Он подчеркнул, что хочет создать государство, основы которого никто ни сможет пошатнуть. Мун Чжэ Ин озвучил важное послание: «До сих пор мы не сумели создать крепкое государство, потому что разделены и недостаточно сильны». Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул готов на равных сотрудничать с Токио, если Япония выберет путь диалога и взаимодействия. В этом случае «мы с радостью возьмёмся с ней за руки. Мы вместе будем работать над тем, чтобы Восточная Азия стала регионом, где процветает взаимодействие и честная торговля», - подчеркнул южнокорейский лидер. Он призвал Токио прекратить использование торговли в качестве оружия. Если какая-либо страна начнёт использование в качестве средства давления на другие страны сферу экономики, в котором она имеет преимущество в мировой системе разделения труда, от этого пострадает свобода торговли, подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Многие опасались, что глава государства выразит жёсткую позицию, что приведёт к затягиванию напряжённости в двусторонних отношениях. Но на первый план была выдвинута тема диалога и сотрудничества. Фокус был сосредоточен на необходимости использования ситуации для того, чтобы укрепить экономику и обогнать Японию в экономическом развитии.

Глава государства отметил также, что Юг стремится к совместному с Севером экономическому процветанию. Цель Сеула - не односторонняя помощь Пхеньяну. Две Кореи должны гарантировать друг другу безопасность, создавая новые механизмы экономического роста и направив все силы на развитие мирной экономики. Это станет возможным, если Юг и Север объединят усилия и начнут полномасштабное сотрудничество. Освобождение завершится, лишь тогда, когда Корея станет страной, которую ничто не может остановить, подчеркнул Мун Чжэ Ин.