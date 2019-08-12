Исключение Японии из списка приоритетных торговых партнёров РК

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14 августа правительство РК объявило о начале административных процедур по исключению Японии из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. В течение 20 дней правительство намерено ознакомиться с общественным мнением по этому вопросу.

12 августа сообщалось о решении разделить категорию приоритетных партнёров РК «Ка» на две группы – «Ка-1» и «Ка-2». 28 партнёров Сеула, которые пользуются льготными условиями торговли, войдут в группу «Ка-1», а Япония будет отнесена ко второй группе, в которой условия торговли более требовательны. Сбор общественного мнения будет завершён до 3 сентября. Следовательно, проект исключения Японии из южнокорейского «белого списка» вступит в силу в середине сентября.

В группу «Ка-2» войдут страны, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил, а также неоднократно допускают неприемлемые действия. По сути, она создана специально для Японии. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, данные меры являются частью регулярной работы по улучшению системы контроля экспорта. Указывается, что правительство ужесточает контроль относительно государств, сотрудничество с которыми затруднено ввиду нарушения с их стороны международных правил или осуществления неприемлемых действий.

В Японии торговые партнёры разделяются на четыре категории: A,B,C и D. Приоритетные страны относятся к категории А. Они соответствуют установленным требованиями и являются участниками четырёх крупных международных соглашения, в числе которых Вассенаарские договорённости. Основу группы B составляют страны, участвующие в ранее упомянутых договорённостях, но не соответствующие необходимым требованиям для получения статуса приоритетного торгового партнёра. После недавних событий именно в эту категорию внесли РК.

В Японии действия РК называют неоправданными, считая их нарушением правил ВТО. Южнокорейские власти подчёркивают, что нынешние меры абсолютно обоснованы. Во-первых, Япония нарушила международные правила контроля экспорта. Во-вторых, неприемлемы её действия по сдерживанию экспорта. В итоге конфликт лишь набирает обороты. Вместе с тем, Сеул готов к диалогу.