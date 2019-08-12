Мун Чжэ Ин провёл перестановки в правительстве

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9 августа президент РК Мун Чжэ Ин произвёл частичные перестановки в руководящих структурах страны, заменив восемь руководителей правительственных ведомств на уровне министров, а также назначил нового посла в США. По мнению экспертов, это связано с подготовкой к предстоящим в следующем году парламентским выборам. Были заменены министры, которые намерены принять участие в выборах. Примечательно и то, что их заменили экспертами и опытными работниками, создав атмосферу «работающего правительства».

Ключевым моментом в обновлении кабинета министров стало назначение на пост министра юстиции бывшего главного секретаря президента по гражданским делам Чо Гука. Он является профессором кафедры юридических наук Сеульского государственного университета. Профессор Сеульского государственного университета Чхве Ги Ён назначен министром науки и информационно–коммуникационных технологий. Министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства назначен бывший заместитель министра Ким Хён Су, министром по делам семьи и женщин назначена профессор Католического университета города Тэгу Ли Чжон Ок.

Председателем комитета по вопросам связи и телекоммуникаций назначен Хан Сан Хёк, бывший директор юридического агентства «Чонсэ», председателем комитета по добросовестной конкуренции назначена Чо Сон Ук, профессор Сеульского государственного университета. Председателем финансового комитета назначен бывший управляющий Корейским экспортно-импортным банком Ын Сон Су, начальником управления по делам патриотов и ветеранов назначен эксперт по военным вопросам Пак Сам Дык. Послом РК в США назначен Ли Су Хёк, депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро.

Последняя перестановка, когда были заменены семь министров, проводилась за полгода до этого. Таким образом, завершено формирование второго состава правительства Мун Чжэ Ина. Нынешняя перестановка имеет значение по трём пунктам. Во-первых, это, как указывалось выше, подготовка к предстоящим в следующим году парламентским выборам. Во-вторых, это роль Чо Гука в реализации реформирования прокуратуры и установления определённого контроля в этой области является базой для других задач. И третий момент касается стремления власти обеспечить сохранение темпов продвижения государственной политики.