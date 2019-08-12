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Документальный фильм группы BTS 'Bring the Soul: The Movie' на премьере собрал более 100 тыс. зрителей.

# Новости шоу-бизнеса l 2019-08-14

Сеул сегодня

© Big Hit Entertainment / YONHAP News

7 августа состоялась мировая премьера документального фильма о мировом турне группы BTS. В первый день показа фильм посмотрели более 100 тысяч человек. Он занял первое место в списке кинотеатров по популярности. Между тем, стало известно, что певец Канг Даниэль встречается с Чжихё из группы Twice. После заявления о сольном дебюте, певец еще раз удивил фанатов. А вот в Лос-Анжелесе зрителей удивила группа Monsta X своим ярким и энергичным выступлением. Они выступили на мероприятии '2019 Teen Choice Awards', где выдается молодежная награда артистам в сфере музыки, кино, спорта, присуждаемая компанией FOX. Подробности всех этих событий мы расскажем во втором августовском выпуске «Новости шоу-бизнеса».

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