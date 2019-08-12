Будет ли продлено соглашение между РК и Японией об обмене разведывательными данными

На этой неделе будет принято решение о том, продлевать ли срок действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между РК и Японией, подписанного в ноябре 2016 года в Сеуле. Документ предусматривает прямой обмен военной информацией без посредничества США, как это делалось ранее. Соглашение действует ровно год, но может быть продлено автоматически на тот же период, если ни одна из сторон не объявит о его расторжении за 90 дней до истечения срока действия.





Документ содержит 21 пункт, которые регламентируют уровень секретности и способы предоставления военной информации, касающейся обеспечения национальной безопасности, а также принципы защиты данных, сферу доступа, меры по предотвращению потерь и повреждения данных. Согласно положениям документа, обмен секретной военной информацией должен осуществляться по межправительственным каналам. Кроме того, оба государства несут ответственность за безопасность носителей этой информации. Заключение соглашения с самого начала было сопряжено с рядом серьёзных противоречий. В первую очередь это связано с историческим прошлым двух стран: стоял вопрос об уместности военного сотрудничества с Японией, чья позиция в отношении периода колонизации не удовлетворяет корейскую общественность. Именно поэтому разговоры о расторжении соглашения вспыхнули с новой силой в связи с экономическим конфликтом между Сеулом и Токио. Несмотря на это, обмен разведданными выгоден обеим странам, а с учётом обострения ядерной угрозы со стороны КНДР информационные пробелы крайне нежелательны. На момент заключения соглашения военные РК и Японии рассчитывали на повышение степени осведомлённости о действиях КНДР за счёт улучшения качества разведданных.





У каждой из сторон есть определённые преимущества в сборе данных, и подобное взаимодействие позволяет добиться синергетического эффекта. Япония располагает обширными техническими средствами разведки, включающими разведывательные спутники, системы радаров, патрульные самолёты дальнего обнаружения. Полученные по этим каналам данные о северокорейских базах подводных лодок, ракетных базах и баллистических ракетах подводных лодок представляют особую важность для РК. Преимущество РК, с другой стороны, заключается в агентурной разведке, которая позволяет получить данные, не доступные техническим средствам разведки. Япония, безусловно, крайне заинтересована в информации, добываемой через северокорейских перебежчиков, агентов в приграничных регионах между КНР и КНДР, при помощи прослушивания и перехвата в районе военной демаркационной линии. В этой связи расторжение соглашения об обмене разведывательными данными и их защите нанесёт ущерб как РК, так и Японии.



