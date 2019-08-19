Компания JSOOP – производитель средств по уходу за волосами

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией JSOOP (제이숲), которая специализируется на продукции по уходу за волосами. Познакомит нас с ней президент компании г-н Пак Чи Ха.





Название компании JSOOP - это сокращение от 자연의 숲 (природный лес). Средний возраст наших сотрудников - 28 лет. Сам брэнд был разработан примерно в мае 2016 года, а в январе 2017 года мы стали юридическим лицом. В августе того же года наша продукция стала поступать в отечественные магазины косметики Drugstore, Lalavla и другие. В сентябре был основан исследовательский центр и начался прямой экспорт в Таиланд и Сингапур. В декабре мы достигли роста продаж в 300%, а в 2018 году были выбраны в качестве лучшего бренда по уровню положительных оценок потребителей. Затем нам удалось занять первое место по продажам одной продукции.





В этом году компании JSOOP исполняется три года. Рынок продуктов по уходу за волосами постоянно растёт на фоне увеличения числа людей, страдающих от выпадения и повреждения волос. По данным Национальной корпорации медицинского страхования, по состоянию на 2017 год в стране насчитывалось более миллиона людей, страдающих от выпадения волос. Рынок средств и услуг по борьбе с этим недугом составляет 3,5 млрд долларов. В среднем за всю жизнь человека общая длина его волос может составить 1300 метров. Однако волосы растут согласно определённым периодам. Для появления новых волос необходимо пять лет. Исследователи компании JSOOP обратили на это внимание. Они начали создание средств по уходу, которые подходят для разных периодов – роста, выпадения и переходной фазы. Первый продукт с учётом всех этих нюансов был выпущен в 2017 году.





Это шампунь «Лиабичэк» (리아비책). В названии «Ли» означает «управлять» или «контролировать», «A» - «красивый», а «бичэк» означает «скрытый секрет» на корейском языке. Таким образом, название означает «скрытый секрет контроля красоты». Три продукта - шампунь, средство для укладки и тоник для волос - производятся под этим названием. Натуральные восточные лекарственные ингредиенты составляют 84% состава шампуня, чтобы предотвратить выпадение волос, а также помочь волосам и коже головы поддерживать здоровое состояние. Он был сертифицирован как функциональная косметика. Те, кто пользуется этим шампунем, могут почувствовать, что объём их волос растёт, а кожа головы становится прохладной и освежающей.





Шампунь «Лиабичэк» содержит три экстракта красного женьшеня, которые способствуют росту волос, и четыре вида запатентованных веществ. Многие люди страдают выпадением волос, для лечения которого необходимо выяснить причину и найти эффективное решение. Для снижения цены компания упростила упаковку, сумев предложить функциональный продукт по разумным ценам.





© jsoop

Сначала мы начали работать на базе электронных торговых платформ. В маркетинг было вложено много средств. В месяц уходило 200-300 тысяч долларов. Они шли на продвижение продукции через социальные сети, размещение рекламы на автобусах и в общественных местах. Это дало результаты. Люди стали нас узнавать. На этой базе мы вышли на оффлайн-рынок через косметические магазины. Это позволило нам быть ближе к потребителю.





Сегодня после длительной и усердной работы компании удалось достичь высоких показателей, заручившись доверием потребителей. JSOOP нашла свою нишу. Между тем, компания постоянно представляет новые идеи. Это краска для волос с двумя оттенками, спрей для объёма волос и многие другие разработки, которых ранее на рынке не было. Самым популярным продуктом оказался несмываемый Hair Pack.





Самым популярным продуктом стал Purple J Water Pack. Это действительно несмываемое средство по устранению сухости и укреплению волос - Hair Pack. Оно вызволяет сразу применить Hair Pack, эссенцию и масло. В составе имеется вещество, активизирующее полезные и питательные свойства при нагревании. Таким образом, после нанесения средства на волосы, их не нужно промывать, а можно сразу просушить феном. Это даже усилит положительный эффект, улучшит усвояемость. Средство прошло клинические испытания по восьми критериям, среди которых сохранение цвета и объёма, защита волос, лечение повреждённых волос и другие. По состоянию на 2018 год продажи этого продукта составили 100 тыс. единиц. А сумма продаж достигла 5 млн долларов. Ожидается, что в этом году показатель превысит 7 млн долларов.





Компания постоянно растёт. Она стала лидером в своём сегменте по продажам через интерне-магазины. В этом году JSOOP получила награду Seoul Award от Сеульского агентства по развитию бизнеса (SBA). Идёт работа по подготовке к выходу на рынки Китая, Японии и англоязычных стран. Учитывая успехи компании внутри страны, можно смело надеяться на положительные перспективы и на зарубежных рынках.