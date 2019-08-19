Потенциальный рост южнокорейской экономики может замедлиться

© YONHAP News

Сегодня звучат опасения по поводу общей экономической ситуации. На этом фоне Институт экономических исследований группы «Хёндэ» прогнозирует снижение потенциального роста южнокорейской экономики. Более подробно об этом мы поговорим с научным сотрудником института г-ном Хон Чжун Пхё.





Потенциальный рост - это максимально возможный рост экономики исходя из учёта всех ресурсов, в числе которых рабочая сила, капитал, технологии и другое. В период с 1991 по 1995 год он превышал 7%, с 1996 по 2000 год был чуть выше 5%. После валютного кризиса ситуация продолжила ухудшаться. В начале 2000-х отметка опустилась до 4%. После глобального финансового кризиса в период с 2011 по 2015 год потенциальный рост составил 3,2%. С 2016 по 2020 год мы дошли до уровня в 2%. В нашем институте полагают, что с 2026 года отметка может упасть до 1%.





В 80-90-е годы южнокорейская экономика росла на 8-10% в год, но сейчас, на фоне многочисленных внутренних и внешних факторов, онь упал до 2-3%. Такая же тенденция наблюдается в отношении потенциального роста. Одними из главных факторов такой ситуации являются снижение рождаемости и процесс старения общества.





Структура населения, низкая рождаемость и старение общества ведут к сокращению трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет. По данным Национального статистического управления, количество трудоспособного населения в прошлом году достигло предельной отметки в 37 млн 600 тыс. человек, а с этого года ожидается снижение показателя. В 2000 году началась стадия старения общества. В 2018 году мы уже имеем старое общество, в котором пожилое население занимает огромную долю. На сам переход к данной стадии ушло 18 лет. В Японии срок составил 24 года. На этом фоне есть опасения об ослаблении производительности труда, снижении уровня накоплений и инвестиций, что усугубляет проблему низкой экономической активности.





В Республике Корея стремительно сокращаются трудовые ресурсы. По данным Национального статистического управления, трудоспособное население с прошлого года сократилось на 55 тысяч человек. В следующем году снижение может составить 230 тысяч человек. В прошлом году впервые в истории страны уровень рождаемости упал до отметки в 0,98 ребёнка. В этом году показатель снизится ещё больше. Такая ситуация приводит к ослаблению экономической активности. Большой проблемой является сокращение инвестиций. Ослабление темпов вложения финансов и накоплений капитала является естественным явлением при достижении экономикой определённых масштабов. Однако в Республике Корея этот процесс проходит гораздо быстрее, чем в других развитых государствах. Во многом это обусловлено известными факторами в виде торгового конфликта США и Китая, а теперь также Республики Корея и Японии. Нужны новые двигатели роста. Сегодня, как и 20 лет назад, главными экспортными отраслями являются автомобилестроение и полупроводники.





По уровню инвестиций в новые разработки и исследования Республика Корея на первом месте в мире. Но по степени эффективности исследовательских кадров, которая определяется по количеству качественных патентов на 10 тысяч человек профильных кадров, показатель нашей страны 72. Это данные за 2016 год. При этом средняя отметка по ОЭСР- 105. Падает привлекательность страны для зарубежных кадров. Отечественные кадры находятся не в самых комфортных условиях для исследовательской работы. Оценка их работы зачастую ведётся на основе краткосрочных результатов. Поэтому многие отечественные специалисты обращают взор на другие страны.





В ситуации низкой рождаемости, старения общества и сокращения инвестиций отечественная экономика всё больше зависит от технологического потенциала. По состоянию на 2017 год объём инвестиций в новые разработки и исследования составил 65 млрд долларов или 4,6% ВВП. Это в два раза больше, чем средняя отметка по ОЭСР. Но нынешняя структура исследований, преследующая показные и краткосрочные результаты, ограничивает эффективность. Залогом укрепления потенциального роста являются эффективные инновации.





Нужно сосредоточить все усилия на укреплении технологического потенциала. При этом речь не идёт об исследованиях ради какой-либо диссертации и т.д., а в сторону реального применения в промышленности, на рынке. Также нужно улучшить условия работы профессиональных кадров, чтобы предотвратить утечку специалистов и привлечь профессионалов из-за рубежа. Нужна система, которая будет нацелена не на краткосрочные, а фундаментальные прорывы и результаты.





Спад потенциального роста это серьёзная проблема. По прогнозу МВФ, к 2030 году потенциальный рост южнокорейской экономики снизится до 1%. Учитывая такие прогнозы, нужно готовиться к любым вызовам.