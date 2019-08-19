Актеры Чо Чжон Сок и Юна (엑시트 주연, 조정석 윤아)





В прошлый раз мы рассказали вам о фильме «Выход», а сегодня хотели бы подробнее остановится на актёрах, исполнивших в этом фильме главные роли – Чо Чжун Соке и певице Юна. И если российскому зрителю имя Чо Чжун Сока, возможно, мало что скажет, то Юну, без сомнений, знают все. Участница мегапопулярной девичьей поп-группы «Сонёсидэ», Юна часто появляется на экранах телевизоров в различного рода развлекательных шоу, передачах, рекламе. И хотя нынешний фильм, строго говоря, не является для нее дебютным, это ее первый фильм, где она исполняет главную женскую роль.