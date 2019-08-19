



Состав: Чо Мун Гын (вокал), Ли Хон Хю (гитара), Ли Чжэ Ха (бас-гитара)

Дебют: сингл альбом [«Скажи что-нибудь»/말 좀 해봐, 2013 г.]

«Группа Чо Мун Гына» состоит из трёх участников - Чо Мун Гын, Ли Хон Хю и Ли Чжэ Ха. Главный участник группы Чо Мун Гын возглавляет вокал, остальные два участника играют на музыкальных инструментах.

Группа дебютировала в 2013 году, выпустив сингл-альбом под названием «Скажи что-нибудь» (말 좀 해봐). В общей сложности артисты выпустили 7 альбомов, последний из которых - This is Paradise - вышел в январе этого года.

Главный солист группы Чо Мун Гын в 2009 году принял участие в музыкальном конкурсе Superstar K1. Своеобразный и чарующий тембр голоса завоевал сердца зрителей передачи и позволил ему дойти до финала. В июне 2017 года певец исполнил саундтрек к сериалу телеканала KBS2 «Цветущая любовь» (무궁화 꽃이 피었습니다).