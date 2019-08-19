Подарок любви (사랑의 선물/The Gift of Love, 2019)





Режиссер: Ким Гю Мин

Жанр: драма

В ролях: Мун Ён Дон, Ким Со Мин, Ким Рё Вон.

Премьера: 15 августа 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.





Фильм рассказывает о реальной истории одной северокорейской семьи в провинции Хванхэдо. Главная героиня Ли Со Чжон день и ночь не щадит своих сил, чтобы прокормить семью и заработать средства на лекарства для мужа. Однажды женщина принимает непростое решение и устраивается на работу в публичный дом. Всё это время её не покидает чувство вины и беспомощности, однако заработанные деньги оставляют некоторую надежду на светлое будущее для её семьи.

Вскоре рейд правоохранительных органов разрушает все надежды женщины. Кан Дэ Чхоль даёт взятку и освобождает Ли Со Чжон из под ареста. Взамен денег он требует документы на дом. Женщина соглашается, обещая уговорить мужа, и возвращается к семье. По дороге домой она покупает в магазине продукты для того, чтобы приготовить ужин на день рождения своей дочери.

Муж героини Ким Ган Хо, придя домой, приятно удивляется ужину. На вопрос откуда взялись деньги женщина вновь прибегает ко лжи, однако в этот раз она переходит все границы. Сладкая ложь на один день сохраняет мир в семье, но…