Участники группы «Бантхан Сонёндан» взяли официальный отпуск

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Участники группы «Бантхан Сонёндан» с 12 августа находятся в официальном отпуске. Это произошло впервые после дебюта группы в 2013 году.

На протяжении трёх лет певцы беспрерывно выступали с концертами по всему миру и работали над новыми песнями. Как сообщили в продюсерской компании Big Hit Entertainment, продолжительный отпуск позволит артистам восстановить свои моральные силы и творческий потенциал. Отметим, все семь участников группы решили по-своему распорядиться свободным временем.

Менеджеры «Бантхан Сонёндан» не сообщили срок отпуска. Известно лишь, что сразу по его окончании запланированы несколько концертов. 11 октября артисты выступят в Саудовской Аравии на международном стадионе имени Короля Фахда, а 26 и 27 октября – на Олимпийском стадионе Чамсиль в городе Сеул.