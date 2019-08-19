Новый мини-альбом от группы Red Velvet

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Южнокорейская группа Red Velvet в этот вторник выпустила новый мини-альбом The ReVe Festival Day 2. Каждое лето певицы радуют армию своих поклонников новыми песнями, за что получили ласковое прозвище Summer Queens. В 2017 году вышел нашумевший хит Red Flavor («Красный вкус»), а летом прошлого года - Power Up. Одним из главных хитов нового альбома стала песня Sparkling Summer Song.

Напомним, 19 июня был опубликован альбом The ReVe Festival Day 1. Песня из этого альбома под названием Zimzalabim особенно понравилась фанатам группы по всему миру, заняв первые строчки в чартах ITunes более, чем в 28 странах.