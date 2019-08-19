Экс-участница группы Tiara выходит замуж

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Экс-участница южнокорейской группы Tiara (티아라) Хан А Рым через личный аккаунт в соцсетях сообщила о том, что выходит замуж.

Пост был опубликован на прошлой неделе. «Я наконец встретила человека, который ценит меня. Благодаря ему я поняла, что такое настоящая любовь», - написала певица.

Напомним, Хан А Рым присоединилась к Tiara в 2012 году. Тогда в группе было 8 участниц, включая нынешний состав: Чи Ён, Хё Мин, Ын Чжон и Кхю Ри. Летом этого же года певица покинула группу и решила заняться сольной карьерой, но судьба распорядилась таким образом, что она встретила свою половинку и решила посвятить себя семейной жизни. Известно, что свадьба состоится уже в следующем году, 9 февраля.