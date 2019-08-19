Продюсер Пан Гыль И станет главным продюсером передачи 2 Days 1 Night

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Продюсер телеканала KBS Пан Гыль И займётся организацией съёмок полюбившейся всем передачи «2 Days 1 Night» (1박2일). Примечателен тот факт, что она станет первой женщиной-продюсером за всю историю существования данной телепередачи. Продюсер Пан начала свою карьеру 5 лет назад на телеканале KBS. За это время она успела принять участие в продюсировании нескольких популярных телешоу страны, таких как «The return of Superman» (슈퍼맨이 돌아왔다), «Happy Together» (해피투게더) и «Crisis Escape No. 1» (위기탈출 넘버원).

Известно, что в настоящее время идут работы по утверждению состава ведущих программы и даты начала съёмок.