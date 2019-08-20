Возможное участие РК в коалиции по безопасности в Ормузском проливе

Сегодня многие страны решают, принимать ли участие в возглавляемой США коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. По данному вопросу у каждой страны имеется собственная позиция с учётом отношений с Ираном и иранской ядерной проблемы. Южнокорейское правительство также тщательно обдумывает возможность присоединения к коалиции. Ормузский пролив является единственным водным путём, соединяющим Персидский залив и Индийский океан между Аравийским полуостровом и Ираном. На берегах Персидского залива расположены Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты. В этой связи Ормузский пролив служит важнейшим транспортным коридором для крупных нефтедобывающих стран. Через этот пролив проходит почти 30% мирового экспорта сырой нефти и 70% поставок нефти в РК. Ширина пролива составляет всего лишь 50 километров, поэтому он может быть легко перекрыт. Другими словами, Иран может блокировать Ормузский пролив в любое время. Вот почему США стремятся создать коалицию по обеспечению безопасности этого водного пути





Напряжённость в Ормузском проливе возникла в результате выхода США из ядерной сделки по Ирану в мае 2018 года. В ноябре того же года Вашингтон возобновил санкции против Тегерана, чтобы ограничить иранский экспорт сырой нефти. В ответ на это Иран увеличил запасы урана и его концентрацию, выходя за рамки установленного договором предела. Нефтяные танкеры, проходящие через Ормузский пролив, подверглись нападению или были захвачены. В июле нынешнего года в Гибралтаре был задержан иранский нефтяной танкер, а недавно Иран задержал три иностранных танкера. Кроме того Иран недавно сбил американский беспилотный самолёт-разведчик. Таким образом, Ормузский пролив продолжает оставаться зоной напряжённости.





13 августа из южнокорейского порта Пусан в Аденский залив отправилась 30-я по счёту смена специального подразделения южнокорейских ВМС «Чхонхэ» во главе с эсминцем «Кан Гам Чхан». Внимание привлекает возможность присоединения этого южнокорейского специального подразделения к коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Вашингтон призывает Сеул принять участие в этой коалиции, ссылаясь на важность пролива для РК в качестве основного коридора транспортировки нефти. С другой стороны, РК тесно сотрудничает с Ираном в экономической сфере. В этой связи нельзя исключать ответных мер с его стороны. В любом случае для переброски подразделения «Чхонхэ» в Ормузский пролив необходимо одобрение Национального собрания.