



Певица Ке Сом жила при короле Чончжо династии Чосон, то есть во второй половине 18 века. Она потеряла родителей ещё в детстве, а пению стала учиться с 15 лет, но очень быстро на неё стали обращать внимание корейские аристократы и члены королевского двора. Талант Ке Сом был настолько велик, что ни одно светское мероприятие не проходило без её выступления. Подробнее о жизни талантливой певицы вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 428. Певица Ке Сом

* Песня «Дороги в мечтах» – Ансамбль «Соульчиги»

* Песня для женского голоса «Чольло чольло» - Кан Гвон Сун (вокал)

* Мелодия «Син чхоннёнмансэ» - Ким Чжин И (бамбуковая флейта согым)