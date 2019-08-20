Актеры Чо Чжон Сок и Юна (엑시트 주연, 조정석 윤아)
2019-08-20
#Мелодии Кореи l 2019-08-21
Певица Ке Сом жила при короле Чончжо династии Чосон, то есть во второй половине 18 века. Она потеряла родителей ещё в детстве, а пению стала учиться с 15 лет, но очень быстро на неё стали обращать внимание корейские аристократы и члены королевского двора. Талант Ке Сом был настолько велик, что ни одно светское мероприятие не проходило без её выступления. Подробнее о жизни талантливой певицы вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 428. Певица Ке Сом
* Песня «Дороги в мечтах» – Ансамбль «Соульчиги»
* Песня для женского голоса «Чольло чольло» - Кан Гвон Сун (вокал)
* Мелодия «Син чхоннёнмансэ» - Ким Чжин И (бамбуковая флейта согым)
2019-08-20
2019-08-21 15:06:06
2019-08-21 11:25:30