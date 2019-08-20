Глава 13. Ким Ю Син (1)

Наш герой был старшим сыном генерала Ким Со Хёна. У него был младший брат по имени Ким Хым Сун, также две сестры, которых звали По Хи и Мун Хи. Родился Ю Син в 595 году, когда страной управлял король Чин Пхён. При рождении мальчик получил энергию звёзд Большой Медведицы. Об этом свидетельствовали семь пятен на спине мальчика, которые образуют эти звёзды. Так как мальчик был необычным, с ним случилось множество странных событий, которые вызывают удивление.

Одно из них произошло, когда ему исполнилось 18 лет. Он учился в «хваране», что переводится как «цветущая молодежь». Это специальная юношеская организация государства Силла, куда набирали мальчиков из семей аристократов и простолюдинов. Их называли «хваранами». В мирное время «хвараны» изучали канонические, конфуцианские и буддийские тексты, но на войне они сражались в первых рядах. Наш герой был одним из наиболее подготовленных военных. Среди учеников был и парень по имени Пэк Сок. Он уже давно учится здесь с другими хваранами, но, как бы странно это ни звучало, никто не знал, откуда он пришёл.

В это время юный Ю Син был сосредоточен на войнах с Когурё и Пэкче. День и ночь он обсуждал данный вопрос со своими коллегами.

Пэк Сок узнал о его плане и предложил: «Давай отправимся в страны врагов, чтобы изучить, какая там ситуация. После этого совершим атаки. Как моя идея?»

План Пэк Сока обрадовал нашего героя, поэтому он отправился с ним в путь. На одном из холмов они решили отдыхать, и там к ним подошли две женщины. Они попросили нашего героя довести их до реки Кольхвачхон. Когда добрались до места, к ним присоединилась ещё одна женщина. Во время путешествия они сблизились друг с другом, и Ю Син стал доверять этим женщинам. Наш герой рассказал им, куда он направляется и зачем. Услышав его рассказ, женщины сказали: «Мы поняли вашу идею и хотели бы кое-что вам сказать. Но мы не хотим, чтобы это услышал Пэк Сок. Сейчас нет времени на подробное объяснение, прямо сейчас нужно отойти от него. Уходим вглубь леса, там всё вам расскажу». Когда Ю Син остался с ними наедине, женщины превратились в богинь: «Нас зовут Нарим, Хёлле и Гольхва. Мы богини-защитницы Силла. Сейчас ты находишься в большой опасности. Пэк Сок пытается убить тебя, а ты, наивный мальчик, ничего не заметив, доверился ему. Скорее возвращайся домой!» Сообщив об опасности, богини исчезли. Ю Син сильно удивился, поклонившись в знак благодарности.