Скандал вокруг производных ценных бумаг

Недавно в РК разразился скандал вокруг ущерба на сумму в 1 трлн вон, который понесли инвесторы в ходе операций с производными ценными бумагами - DLS. Проблема в том, что инвесторы пошли на столь рискованный шаг по рекомендации консультантов в банках, которые стремились повысить свои показатели за счёт высоких комиссионных. DLS с необеспеченными деривативами - это расширенный вариант ценных бумаг, связанных с акциями - ELS, которые широко распространены среди простых потребителей. В случае с ELS инвестор получает установленный доход, если акции или индекс стоимости не выходят за определённые рамки в обговорённый период. При наличии серьёзных колебаний возможны убытки. В случае с DLS к факторам, от которых зависят доходность или убытки, добавляются валютный курс, учётная ставка, реальный объём капитала и другие.





В настоящий момент проблема состоит в привязанности DLS к процентной ставке. К примеру, прошлой весной Woori Bank продавал продукт основным активом, в котором выступают проценты по гособлигациям Германии со сроком на десять лет. В банке обещали 4-5% прибыли в случае, если стоимость не будет падать ниже -0,2%. В противном случае убытки в 200 раз превышают проценты и стоимость. Проблема в том, что проценты по гособлигациям Германии упали до -0,7%. Таким образом, уровень потерь при этом достигает 97%. С 19 сентября завершается срок облигаций. При нынешнем раскладе инвесторы потеряют все вложенные в этот продукт средства. Подобный продукт Woori Bank и Hana Bank продали на 800 млрд вон или 664 млн долларов.





Государство жёстко контролирует участие частных инвесторов в подобных операциях с DLS, максимально усложняя все процедуры и критерии. Однако, когда речь заходит о посредничестве банков, ситуация резко меняется. Клиенту, в том числе частному лицу, достаточно лишь подписать несколько бумаг, чтобы получить доступ к данному сектору с высокими рисками. Банки в этом случае получают высокие комиссионные, особенно если речь идёт о долгосрочных контрактах. Поэтому некоторые консультанты банков активно привлекают инвесторов, убеждая их в отсутствии серьёзных рисков. Но независимые эксперты указывают на то, что такие банковские предложения отличаются максимальным риском. В настоящий момент в DLS свои активы вложили 3.600 частных и около 200 корпоративных инвесторов. Многие из частных лиц полностью вложили всё выходное пособие, полученное после ухода с работы. Все они без каких-либо гарантий с высокой долей вероятности могут потерять все вложения. В банках настаивают на том, что речь не идёт о мисселинг или неправильной продаже, когда один продукт продаётся под видом другого. Банки оправдываются тем, что клиенты дают согласие по всем условиям. Однако такие финансовые продукты продавались даже во время спада процентной ставки. Не предпринималось никаких попыток убедить клиентов продавать DLS, что является недобросовестным подходом. Звучит критика и в отношении финансовых контролирующих ведомств, которые не приняли мер по предотвращению подобных ситуаций.



