Концепция «мирной экономики» ради воссоединения Кореи

© YONHAP News

В речи по случаю Дня Освобождения 15 августа президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил развивать вместе с Севером «мирную экономику» в качестве средства объединения Кореи. Почему Сеул выступает с новой инициативой, рассчитанной на сотрудничество с северным соседом, несмотря на продолжающиеся ракетные провокации и нападки в адрес Юга со стороны Северной Кореи? На этот вопрос отвечает господин Чо Хан Бом, старший научный сотрудник Института проблем воссоединения.