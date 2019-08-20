Концепция «мирной экономики» ради воссоединения Кореи

Актеры Чо Чжон Сок и Юна (엑시트 주연, 조정석 윤아)
2019-08-20
#Последние события на Корейском полуострове l 2019-08-22
В речи по случаю Дня Освобождения 15 августа президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил развивать вместе с Севером «мирную экономику» в качестве средства объединения Кореи. Почему Сеул выступает с новой инициативой, рассчитанной на сотрудничество с северным соседом, несмотря на продолжающиеся ракетные провокации и нападки в адрес Юга со стороны Северной Кореи? На этот вопрос отвечает господин Чо Хан Бом, старший научный сотрудник Института проблем воссоединения.
2019-08-20
2019-08-21 15:06:06
2019-08-21 11:25:30