Массовые спортивно-художественные представления в КНДР

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время своего визита в Пхеньян в сентябре прошлого года присутствовал на массовом спортивно-художественном представлении. Аналогичное шоу на стадионе Ныннадо имени Первого Мая посмотрел и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе своего государственного визита в КНДР в июне этого года. Спортивно-художественное выступление с большим числом участников на Севере рассматривается в качестве одного из важных политических мероприятий, призванных продемонстрировать дух коллективизма и социальной ответственности северокорейских граждан. Почему на Севере придают столь большое значение организации массовых спортивных выступлений, нам поможет выяснить профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.