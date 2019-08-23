Продюсер (6) 필름이 잘 끊겨

Фраза недели

필름이 잘 끊겨

[Пхилыми дял кынкхё]

Часто теряю память





Грамматика

필름 – существительное «пленка, фотопленка, видеопленка». Сюда добавляется окончание основного падежа -이. Далее 잘 прилагательное «хорошо», в корейском языке 잘 также используется, когда нужно указать, что какое-либо действие или явление происходит часто. (к примеру 잘 까먹어 – часто забываю, 그 카페에 잘 가 – часто хожу в это кафе). Глагол 끊기다 «отрываться, разрываться» в разговорном стиле речи 끊겨. Все вместе получается 필름이 잘 끊겨 и дословно переводится как «часто обрывается видеопленка». Так говорят обычно после большого праздника, когда люди много выпивают и от этого бывает, что часть «видеоплнеки» памяти исчезает. Так что 필름이 잘 끊겨 «часто обрывается видеопленка» означает «часто терять память».





- 쟤 술만 먹으면 필름 잘 끊겨서 다음날 아무 기억도 못해.

- Он после выпивки часто теряет память и на следующий день ничего не помнит.





-나 요즘 술 먹으면 필름이 잘 끊겨, 기억력이 나빠지려나?

- Я после выпивки часто теряю память, неужели у меня ухудшается память?





- 아휴... 필름이 잘 끊기면 술을 마시지 말았어야지!

- Эх... Раз теряешь часто память после выпивки, не надо было выпивать!



