Им Юн А, теперь актриса большого кино.

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Им Юн А, известная как лидер группы «Girls Generation», снялась в комедийном фильме «Выход», который демонстрируется в кинотеатрах с 31 июля. Несмотря на то, что это первый фильм, где она играет главную роль, он приносит отличный результат. По состоянию на 14 августа фильм посмотрели более шести миллионов человек. Актер Чха Сын Вон снялся в комедийном фильме «Веселее, мистер Ли», который выйдет на экраны кинотеатров в осенние праздники Чхусок. До этого актёра принимал участие в развлекательных шоу и показах мод и долго не снимался в кино. Многие кинолюбители с нетерпением ожидают увидеть его в комедийном фильме. Между тем, из-за обострения отношений между РК и Японией многие артисты из двух стран испытывают трудности. Подробнее обо всём этом мы расскажем вам в рубрике «новости шоу-бизнеса».