Рассказ «Ради тоски» писательницы Пак Ван Со

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Рассказ Пак Ван Со «Ради тоски» был отмечен I литературной премией им. Хван Сун Вона в 2001 году. В произведении описывается жизнь пожилой женщины, которая начинать тосковать по своей двоюродной сестре младше её на восемь лет.









На этом острове Южного моря прохладно летом и не холодно зимой. Здесь жёлтые листья дерева гинкго падают на зелёную траву. На этом острове семидесятилетний рыбак привлекательной внешности возвращается домой и гордо несёт в руках розоватого окуня, только что выловленного в искрящемся море, своей красивой жене, которая хорошо готовит и сейчас ждёт его дома. Каждый раз при мысли об этом острове моё сердце наполняется тоской.

Чувство тоски – это благословение. Прежде я не тосковала вообще. Я не ощущала, как сухо у меня на душе без этого чувства. Следующим летом дети планируют поехать на этот остров к тёте, где она живёт со своим мужем, но я ехать не хочу. Ради своей тоски.

Вместо этого я жду дня, когда мне принесут посылку с розоватым окунем от сестры.





여름에는 시원하고 겨울에도 춥지 않은 남해의 섬.

노란 은행잎이 푸른 잔디 위로 지는 곳.





칠십에도 섹시한 어부가

방금 청정해역에서 낚아올린 분홍빛 도미를 자랑스럽게 들고

요리 잘하는 어여쁜 아내가 기다리는 집으로 돌아오는 풍경이 있는 섬.





그런 섬을 생각할 때마다

가슴에 그리움이 샘물처럼 고인다.





그립다는 느낌은 축복이다.

그동안 아무것도 그리워하지 않았다.

그릴 것 없이 살았음으로

내 마음이 얼마나 메말랐는지도 느끼지 못했다.

우리 아이들은 내년 여름엔

이모님이 시집간 섬으로 피서를 가지고

지금부터 벼르지만 난 안 가고 싶다.

나의 그리움을 위해.





그 대신 택배로 동생이 분홍빛 도미를 부쳐올 날을 기다리고 있다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Героиня рассказа никогда не тосковала по кому-либо. Лишь после восстановления отношений с сестрой она ощутила всю глубину этого чувства. Она по-прежнему хотела увидеть сестру, но на какое-то время ей хотелось сохранить чувство тоски.









Пак Ван Со (1931-2011) родилась в уезде Кэпхун провинции Кёнгидо. Дебютировала с романом «Обнажённое дерево» в 1970 году. Автор произведений «Треугольник» (1970), «Короткие записи о пережитом» (1975), «Забытый вкус кислички» (1992). В 2011 году была награждена орденом «Кымгван» за заслуги в области литературы.