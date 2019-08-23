США не поддержали решение РК о прекращении действия GSOMIA

Решение правительства РК не продлевать действие соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) вызывает опасения о ещё большем усугублении напряжённости в отношениях с Японией. США выразили открытое недовольство по этому поводу, чего ранее не было. Госсекретарь США Майкл Помпео, в частности, заявил, что он разочарован решением Сеула. В госдепе его назвали серьёзным недопониманием ситуации правительством Мун Чжэ Ина. Другими словами, указывается на то, что власти РК неверно воспринимают серьёзную угрозу в вопросе безопасности. Данное заявление было озвучено в дипломатичной форме, но, по сути, это критика.





Соглашение о защите конфиденциальности при обмене военной информацией касается военного сотрудничества РК и Японии. Но оно входит и в сферу интересов США. Конечно, южнокорейские и японские военные обменивались информацией по северокорейской ядерной проблеме и до заключения соглашения. Однако тогда обмен происходил не напрямую, а через США. В РК заговорили о возможности выхода из GSOMIA после того, как возникла проблема исключения РК из японского списка приоритетных торговых партнёров, что в Сеуле воспринимается, как продолжение неправомерного экономического давления. В какой-то степени подобная позиция РК могла быть нацелена на то, чтобы вынудить США проявить себя более активно в разрешении конфликта Сеула и Токио. В Вашингтоне прямо и косвенно выражали надежду на то, что южнокорейская сторона продлит действие соглашения.





Учитывая заинтересованность США, в администрации президента и в правительстве РК уделили большое внимание теме влияния вышеуказанного решения на союз с США. В администрации сообщили, что данный вопрос принимался в тесном сотрудничестве с американской стороной, которая выразила понимание позиции Сеула. Но в США данные высказывания опровергли. Звучали даже слова о том, что южнокорейские партнёры даже не пытались найти понимания Вашингтона по вопросу GSOMIA. Глава МИД РК Кан Гён Хва подчеркнула, что эта тема не имеет отношения к южнокорейско-американскому союзу, который Сеул будет развивать. США стремятся к сдерживанию Китая, в том числе в значительной степени через тесное сотрудничество с РК и Японией в сфере безопасности. Но расторжение соглашения может восприниматься как выход РК из этого круга. Южнокорейская сторона указывает на то, что вопросы безопасности могут быть решены в рамках союза с США. То есть, Сеул, как ожидается, будет делать больший акцент на укреплении сотрудничества с Вашингтоном. Но это, по мнению экспертов, может привести к усилению давления на РК в вопросе разделения военных расходов, а также отправки войск в Ормузский пролив.



