Александр Козленко из райцентра Широкое, Днепропетровской области, часть 2

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Александром Козленко

#История знакомства со Всемирным радио KBS

#Педагог, журналист, краевед и просто хороший человек

#Чтобы добиться успеха завтра - нужно поработать сегодня





Фотовыставка слушателя Александра Козленко

Коллектив редакции газеты. Слева направо: Александр, зав.отделом, бухгалтер, рекламист Вита, секретарь Юлия, директор (в центре) Виктория, зав. отделом Жанна

© Александр Козленко

Книжки, автором которых является Александр

© Александр Козленко

Фруктовый сад - яблони, груши, виноград, алыча, инжир, зизифус с блестящими листьями и плодами, похожими на зеленые небольшие грушки.

«Многие деревья уже отплодоносили, в первую очередь черешни, кусты смородины, крыжовника, гуми, малины. Это если коротко» - пишет Александр.

© Александр Козленко