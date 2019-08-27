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Александр Козленко из райцентра Широкое, Днепропетровской области, часть 2

#Вы в эфире l 2019-08-25

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Александром Козленко

#История знакомства со Всемирным радио KBS 

#Педагог, журналист, краевед и просто хороший человек

#Чтобы добиться успеха завтра - нужно поработать сегодня


Фотовыставка слушателя Александра Козленко

Коллектив редакции газеты. Слева направо: Александр, зав.отделом, бухгалтер, рекламист Вита, секретарь Юлия, директор (в центре) Виктория, зав. отделом Жанна 

© Александр Козленко

Книжки, автором которых является Александр

© Александр Козленко

Фруктовый сад - яблони, груши, виноград, алыча, инжир, зизифус с блестящими листьями и плодами, похожими на зеленые небольшие грушки. 

«Многие деревья уже отплодоносили, в первую очередь черешни, кусты смородины, крыжовника, гуми, малины. Это если коротко» - пишет Александр.

© Александр Козленко

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