Александр Козленко из райцентра Широкое, Днепропетровской области, часть 2

На тему дня: комментарий к главной новости
Потребительские настроения в РК ухудшаются
2019-08-27
#Вы в эфире l 2019-08-25
Краткое содержание выпуска
#Знакомство с Александром Козленко
#История знакомства со Всемирным радио KBS
#Педагог, журналист, краевед и просто хороший человек
#Чтобы добиться успеха завтра - нужно поработать сегодня
Фотовыставка слушателя Александра Козленко
Коллектив редакции газеты. Слева направо: Александр, зав.отделом, бухгалтер, рекламист Вита, секретарь Юлия, директор (в центре) Виктория, зав. отделом Жанна
Книжки, автором которых является Александр
Фруктовый сад - яблони, груши, виноград, алыча, инжир, зизифус с блестящими листьями и плодами, похожими на зеленые небольшие грушки.
«Многие деревья уже отплодоносили, в первую очередь черешни, кусты смородины, крыжовника, гуми, малины. Это если коротко» - пишет Александр.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-08-27
2019-08-27
2019-08-26