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РК и США завершили совместные командно-штабные учения. Проходившие в режиме компьютерной симуляции без мобилизации войск и боевой техники, они заменили проводившиеся на протяжении многих лет совместные летние учения Ulchi Freedom Guardian. Их целью было выяснение готовности южнокорейских военных к получению контроля над своими войсками в военное время. Учения проводились с 11 по 20 августа.

Условия передачи контроля над войсками были установлены ещё в 2014 году в ходе 46-го консультативного совещания по безопасности. Для получения контроля южнокорейские военные должны обладать компетенцией для проведения оборонительных действий, иметь возможность раннего реагирования на северокорейские ядерные и ракетные угрозы, на территории Корейского полуострова должны сложиться безопасные для передачи контроля условия.

Ожидается, что завершение совместных командно-штабных учений приведёт к прекращению запусков северокорейских ракет и поможет возобновить зашедший в тупик диалог о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

Север всегда чувствительно реагировал на подобные учения. «РК и США точат нож для нашего разрушения», - комментировал подобным образом Пхеньян последние совместные действия. Только за август Север совершил четыре запуска ракет ближнего радиуса действия в знак протеста против южнокорейско-американских учений. Тем не менее, по словам президента США Дональда Трампа, 10 августа лидер КНДР Ким Чон Ын направил в Вашингтон письмо с предложением о возобновлении переговоров после окончания совместных учений. Несмотря на то, что данные учения были последними в этом году, южнокорейские военные пока держат ситуацию под контролем и не исключают последующих возможных провокаций Севера.