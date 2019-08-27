Правительство РК увеличивает инвестиции в перспективные отрасли

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В 2020 году южнокорейское правительство выделит 4 трлн 700 млрд вон или 3 млрд 895 млн долларов на развитие перспективных отраслей. Об этом сообщил 21 августа вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на правительственном совещании по вопросам активизации экономики и инновационному росту. 1 млрд 409 млн долларов составят затраты на развитие технологий связи пятого поколения 5G, искусственного интеллекта и управления данными. Остальная сумма – 2 млрд 486 млн долларов – пойдёт на развитие трёх перспективных отраслей, включая системные полупроводники, медицинское обслуживание на основе биоинженерных технологий и автомобили будущего. В общей сложности объем инвестирования в эти области будет увеличен на 45%.

Основную ставку правительство делает на искусственный интеллект и данные, которые в сочетании с различными видами индустрии должны стать основой для постепенных инновационных перемен в промышленности и обществе. Так, только в эту область правительство планирует инвестировать на 31% больше, чем в этом году. Будет расширен спектр государственных услуг по гражданским и административным вопросам, которые требуют работы с данными. Больше ресурсов будет направлено на исследование искусственного интеллекта и воспитание квалифицированных кадров. На 250% будет увеличен объём инвестирования в проекты, требующие взаимодействия данных и искусственного интеллекта. Правительство планирует создание специализированных комплексов, увеличение проектов, связанных с роботизацией, «умным» строительством. В свою очередь, уровень инвестирования в связь пятого поколения 5G вырастет на 86% по сравнению с нынешним годом.

В рамках этих планов предполагается взаимодействие предприятий крупного, среднего и малого бизнеса для создания цепочки добавления стоимости полупроводников, улучшение медицинского обслуживания с помощью новых лекарств и оборудования, разработка и финансирование основных технологий для производства автомобилей будущего.