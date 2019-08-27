РК не будет продлевать соглашение GSOMIA с Японией

ⓒYONHAP News

Южнокорейская сторона не будет продлевать действие соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Как сообщили в администрации президента 22 августа, Совет национальной безопасности принял данное решение на том основании, что оно «не соответствует национальным интересам» Республики Корея. Кроме того, произошли «серьёзные изменения» в условиях сотрудничества в области безопасности, связанные с японскими экспортными ограничениями.

Данное соглашение было подписано в 2016 году для обмена информацией о военных и социальных изменениях, ядерных и ракетных проектах Севера. Это единственное военное соглашение Сеула и Токио, действовавшее в рамках трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского сотрудничества. Ещё с момента заключения соглашение вызывало волну разногласий и критику со стороны оппозиции. Срок действия соглашения составляет один год, но оно может автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не заявит о прекращении его действия.

При правительстве Мун Чжэ Ина документ продлевался дважды. Документ содержит 21 пункт, которые регламентируют уровень секретности и способы предоставления военной информации, касающейся обеспечения национальной безопасности, а также принципы защиты данных, сферу доступа, меры по предотвращению потерь и повреждения данных. Согласно положениям документа, обмен секретной военной информацией должен осуществляться по межправительственным каналам.

У каждой из сторон есть определённые преимущества в сборе данных. Япония располагает обширными техническими средствами разведки, включающими разведывательные спутники, системы радаров, патрульные самолёты дальнего обнаружения. Полученные по этим каналам данные о северокорейских базах подводных лодок, ракетных базах и баллистических ракетах подводных лодок представляют особую важность для Сеула. С другой стороны, южнокорейская сторона имеет огромный опыт в агентурной разведке, что позволяет получить данные, которые недоступны техническим средствам разведки.

Тем не менее, Сеул решил не продлевать соглашение в ответ на ограничительные экспортные меры, принятые Токио. Вероятно, теперь южнокорейско-японские отношения ещё больше обострятся. Это отразится на отношениях с США, озабоченных нестабильностью в Северо-Восточной Азии.