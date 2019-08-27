Продюсер (7) 손이 커요

Фраза недели

손이 커요

[Сони кхоё]

Щедрый на руку





Грамматика

손 – существительное, которое переводится как «рука». Сюда добавляется окончание основного падежа -이. Далее идет прилагательное 크다 «большой» с окончанием –요 в неофициально вежливом стиле речи – 커요. Все вместе 손이 커요 дословно переводится как «большая рука», но оно не применяется как его прямой перевод. Стоит отметить, что это идиоматическое выражение, где «большая рука» означает «щедрость». Выражение это применяют в основном с едой. Когда кто-то угощает большими порциями тому и говорили 손이 커요, что означает «щедрый».





- 우리 엄마는 손이 커서 음식이 항상 남아.

- У меня мама щедрая на руку, что всегда еда остается.





- 음식이 정말 많네요. 역시 손이 커요.

- Столько много еды. Вы щедрая на руку.





- 아니요, 음식 더 안 하셔도 돼요. 손이 정말 커요.

- Нет, не надо готовить. Вы щедрый на руку.



