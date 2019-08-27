Учения по обороне островов Токто завершились

26 августа завершились учения по обороне островов Токто, в ходе которых южнокорейские вооружённые силы впервые задействовали корабль, оснащённый системой Aegis, и силы специального назначения. Эти учения проводятся с 1986 года, однако на этот раз их масштабы были увеличены в ответ на изменения условий безопасности вокруг Корейского полуострова. В частности, изменилось название учений. Теперь это учения по обороне территорий в Восточном море. При этом в администрации президента РК подчеркнули, что учения не проводятся против какой-либо конкретной страны. Кроме отношений с Японией, существуют другие угрозы безопасности, в частности, недавнее нарушение границ опознавательной зоны ПВО со стороны России и Китая.





23 июля в ходе совместных учений в Восточном море самолёты российских и китайских ВВС были замечены в опознавательной зоне ПВО РК. При этом российский самолёт раннего предупреждения А-50 дважды входил в южнокорейское воздушное пространство. В этой связи нынешние учения призваны продемонстрировать решимость Сеула впредь не допускать подобных нарушений. Масштабы нынешних манёвров были увеличены вдвое по сравнению с предыдущими. Помимо ВМС и морской полиции, к ним были подключены морская пехота, сухопутные силы и 10 самолётов, в том числе, истребители F-15K. Сухопутные войска участвовали в подобных учениях впервые. Прежде учения проводились дважды в год - в июне и декабре, однако в этом году июньские манёвры не проводились, и долгое время не было известно, когда они состоятся. В связи с этим аналитики отмечали, что РК намеренно сохраняет стратегическую неопределённость, наблюдая за развитием отношений с Японией.





Токио демонстрирует полное отсутствие намерений ослабить экономическое давление на Сеул, и в этой связи настроения в правительстве изменились. Япония выразила категорический протест в связи с учениями в Восточном море и направила по дипломатическим каналам требование немедленно их прекратить. Однако правительство РК отклонило его, заявив, что острова Токто являются южнокорейской территорией. Также стало известно, что по окончании нынешних манёвров власти РК начали подготовку к следующим. С учётом нынешней ситуации велика вероятность, что вторые учения могут пройти намного раньше обычного. Скорее всего, они тоже пройдут под новым названием - учения по обороне территорий в Восточном море.



