Big Hit Entertainment анонсировала выход сериала о Бантхан Сонёндан в следующем году

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Продюсерская компания группы «Бантхан Сонёндан» Big Hit Entertainment достигла объёма продаж в 165 млн долларов в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Пан Си Хёк в ходе ознакомительного мероприятия, состоявшегося в прошлую среду в Сеуле. Чистая прибыль компании превысила 50 млн долларов, что составляет треть от её объёма продаж.

В ходе мероприятия директор Пан поделился планами компании на будущее. В частности, речь шла о выходе в такие сферы бизнеса, как сериалы, мультипликация, романы и комиксы. В настоящее время заключен контракт с одной из крупных южнокорейских студий на создание сериала о группе Бантхан Сонёндан, который должен выйти уже во втором полугодии 2020 года. Вместе с этим идёт подготовка к созданию мобильной игры совместно с южнокорейским разработчиком Netmarble.