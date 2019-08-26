О Ха Ён из APINK выпустила первый сольный альбом

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Участница южнокорейской поп-группы Apink в прошлую среду представила свой первый сольный альбом под названием «OH!» Мероприятие прошло в Сеуле, в концертном зале Yes24 Live Hall.

О Ха Ён является участницей популярной группы Apink, известной такими хитами как «NoNoNo», «LUV» и «My My». Артистка рассказала, что занимается сольной карьерой в свободное время, и на первом месте для нее остаются выступления в составе группы Apink. Другие участницы группы и коллеги по продюсерской компании Play M Entertainment радостно восприняли новость о выходе сольного альбома О Ха Ён и выразили поддержку во всех её начинаниях.

В первый альбом певицы вошли 5 песен. Главный трек называется «Don´t Make Me Laugh». Участие в его создании принимали продюсеры с мировым именем – Дэниэл Дэвисон, Питер Уоллевик и Катфатер. Название альбома «OH!» выбрано не случайно. Во-первых, оно схоже с произношением фамилии артистки. Во-вторых, междометие «OH!» призвано вызвать восхищение и удивление выходу нового альбома О Ха Ён.