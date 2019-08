Актриса Ким Го Ын исполнила главную роль в фильме «Музыкальный альбом Ю Ёля»

© YONHAP News

Южнокорейская актриса Ким Го Ын (김고은) сыграла главную роль в фильме «Музыкальный альбом Ю Ёля» (유열의 음악앨범/Tune in for Love, 2019). Это история о судьбоносной встрече девушки Ми Су и молодого человека Хён У спустя 10 лет после их разлуки.

Сюжет фильма протекает медленно и без каких-либо поворотов. Это обычная история из жизни, в которой каждый сможет найти что-то для себя. По словам 28-летней актрисы, категория любви не покорна времени, поэтому она не придавала особое значение тому, что действия сюжета разворачиваются в 1990-е годы. Ким Го Ын призналась, что любит писать письма, а также творчество Ким Дон Рюля (김동률), Ли Чжока (이적) и других певцов.

Примечательно то, что в этот раз актриса вновь встретилась с режиссером Чон Чжи У, режиссёром фильма «Ын Гё» (은교, Muse, 2012), в котором она начала свою актёрскую карьеру. После своего дебюта актриса снималась в таких фильмах, как «Китайский квартал» (차이나타운/Chinatown, 2015), «Воспоминания меча» (협녀, 칼의 기억/Memories of the Sword, 2015), «Бабушка Ке Чхун» (계춘할망/Canola, 2015) и «Пёнсан» (변산/Sunset in My Hometown, 2018). В настоящее время актриса готовится к съёмкам фильма «Герой» (영웅) режиссёра Юн Чжэ Гюна.