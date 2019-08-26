Певица Хе Ри вступила в «UNICEF Honors Club»

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25-летняя певица Ли Хе Ри из группы Girl's Day обладает не только эстрадным талантом, но и проявляет активную гражданскую позицию. Артистка пожертвовала 100 млн вон или 80 тысяч долларов в фонд ЮНИСЕФ и стала самым молодым резидентом клуба «UNICEF Honors Club».

В детстве семья Хе Ри жила в бедности, несмотря на это мать артистки активно помогала всем нуждающимся и занималась волонтёрской деятельностью. По словам певицы, она не испытывает особой страсти к роскоши и старается поделиться с ближним всем, чем может.