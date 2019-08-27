«Музыкальный альбом Ю Ёля» (유열의 음악앨범/Tune in for Love, 2019)





Режиссер: Чон Чжи У

Жанр: мелодрама

В ролях: Ким Го Ын, Чон Хэ Ин

Премьера: 28 августа 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





«Сегодня произошло чудо»

Действие фильма происходит в 1994 году, когда в эфир радио KBS вышел первый выпуск программы «Музыкальный альбом Ю Ёля» (유열의 음악앨범).

Героиня по имени Ми Су (Ким Го Ын) работает в хлебной лавке, которую получила в наследство от матери. Однажды она встречает молодого человека по имени Хён У (Чон Хэ Ин). Ми Су испытывает к нему особые чувства, но не придаёт этому особое значение.

«Я думала, что ты не вернёшься, но всё равно продолжала ждать тебя…». Время шло своим чередом, каждый жил своей жизнью. И вот спустя много лет Ми Су и Хён У вновь встретились. Однако обстоятельства постоянно идут вразрез с их чувствами.