Компания Evar – разработчик зарядного устройства для электромобилей

© EVAR Corp

Сегодня мы познакомимся с компанией Evar (에바), которая оптимизировала и сделала более комфортной зарядку Познакомит нас с ней глава компании г-н Ли Хун.





2-3 года назад на рынок вышел электромобиль, который пользовался большой популярностью. Я оформил заказ на него. В многоквартирном доме, в котором я живу, не было условий для зарядки батареи электромобиля. Поэтому я задумался над тем, как исправить ситуацию, не создавая неудобств для других жителей дома. Так и появилась эта идея. Я подумал, если смартфон можно заряжать с помощью внешнего аккумулятора, то почему бы этого не делать также в случае с электромобилем. С данной идеей я подал заявку на участие в программе поддержки венчурных проектов в нашей компании C-LAB.





Идея Evar началась с желания устранить неудобство. В последнее время электромобили активно распространяются, но зарядных станций не хватает. Парковочных мест и так не хватает, а если разместить отдельные места для электромобилей то, проблема усугубится ещё больше. Если установить зарядное оборудование в жилом комплексе ради пары обладателей электромобилей, то при их переезде возникают сложности с расходами на демонтаж аппарата и его сохранение в рабочем состоянии. Поэтому г-н Ли Хун предложил использовать мобильные внешние аккумуляторы. Samsung Electronics, в которой работал Ли Хун, поддержала его проект, на базе которого в прошлом году он основал собственную компанию.





© EVAR Corp

Наша разработка имеет два варианта – роботизированная и передвигаемая вручную. В первом случае водитель может припарковать автомобиль в любом месте. Затем он прикрепляет специальный адаптер к номеру автомобиля и зарядный кабель к зарядной розетке. После этого нужно через смартфон считать специальный NFC-стикер у ближайшего столба. Робот получает все необходимые данные и определяет местонахождение электромобиля, подъезжает к нему, подсоединяется к авто и начинает зарядку. Во втором случае водитель идёт к месту нахождения специальной док-станции, где находится тележка с электроприводом и батареей. Водитель отвозит тележку к автомобилю, подключает её к батарее и начинает зарядку. Вес тележки около 500 кг. Но электропривод позволяет легко передвигать её женщине или пожилому человеку.





Впереди ещё много работы по повышению стабильности аппаратов и разработке технологий беспилотного передвижения, необходимых для робота, который должен передвигаться в замкнутом пространстве. Evar работает без спешки, тщательно готовясь к массовому распространению электромобилей.





Технологии беспилотного передвижения можно считать завершёнными, когда движение обеспечивается не только по дорогам, но и в пределах стоянки. Сейчас мы работаем над этими технологиями через проработку робота, предназначенного для зарядки электромобилей. Один из пунктов нашего видения будущего - занять своё место в качестве компании, которая на базе ноу-хау и наработок поставит точку в завершении технологий беспилотного управления, когда они прочно войдут в жизнь общества. Мы также стремимся внести вклад в распространение электромобилей, что поможет нашей стране стать более свободной от проблемы микропыли.





Компания Evar стремится преодолеть ограничения для электромобилей. Уже через год после присоединения к программе поддержки венчурных проектов Samsung Electronics компания Evar сумела впервые в мире создать прототип роботизированного зарядного устройства для электромобилей. Через три месяца после начала самостоятельной работы Evar разработала передвижное зарядное устройство в виде тележки. Столь быстрые темпы дают повод надеяться на успех следующего этапа развития компании.