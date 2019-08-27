Опасения о рецессии глобального финансового рынка

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Опасения о возможном застое мировой экономики активно распространяются в связи с изменениями процентных ставок по гособлигациям США. Крупнейшие экономики мира бьют тревогу. Более подробно об этом мы поговорим с профессором Квак Но Соном с факультета международной торговли университета Тонгук.





Речь идёт об опасениях о возможной рецессии и застое экономики. После глобального финансового кризиса 2008 года в США и других крупнейших странах успешно применялась политика снижения процентной ставки, а также количественного сглаживания. В 2017-2018 годах эксперты указывали на то, что мировая экономика достигла верхней точки развития. Однако с апреля 2018 года началась торговая война США и Китая. В результате в обеих странах снизились инвестиции в экспорт, а китайская экономика заметно пошатнулась. Это и стало причиной появления опасений о глобальном кризисе. В этом свою роль сыграл и выход Великобритании из ЕС.





14 августа в ходе торгов ставки по десятилетним гособлигациям США составили 1,62%, что ниже, чем ставки по двухлетним облигациям. Подобное происходит впервые после 2007 года. Это явление было краткосрочным, однако оно привело к панике на финансовом рынке. В тот же день промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 3%, что является самым большим снижением в этом году. Однако опасения о рецессии распространяются среди крупнейших экономик мира, в числе которых Германия и Япония. В Германии уже во втором квартале фиксировался минусовой рост. Снижение роста наблюдается в Японии и Великобритании. Между тем, если опасения о рецессии подтвердятся, то южнокорейская экономика окажется под ударом.





Есть доклад инвестиционного банка Credit Suisse. В нём говорится, что

с 1978 года резкие изменения позиций по ставкам краткосрочных и долгосрочных облигаций фиксировались пять раз. Каждый раз через 22 месяца происходил экономический кризис. Наша страна очень сильно зависит от внешних условий. Любые катаклизмы на мировом рынке крайне отрицательно сказываются на отечественной экономике. Так было во время валютного кризиса в 90-е годы. Этого можно ожидать и на этот раз.





Обычно ставка по долгосрочным облигациям выше, чем по краткосрочным, поскольку займы на долгий срок обладают более высокими рисками. С 1977 года только пять раз ситуация изменялась с точностью до наоборот. Как и в прошлом, если дальнейший сценарий повторится, экономический застой в Республике Корея усугубится ещё более быстрыми темпами. К удару готовятся и другие страны.





Президент США Дональд Трамп до настоящего момента хвалился тем, что американская экономика, в отличие от других, сохраняет хорошее состояние. Ему вторил экономический советник Ларри Кудлоу. Между тем, американские власти рассматривают возможность снижения налогов для среднего класса, малого и среднего бизнеса. То есть, американская экономика также готовится к будущему. Китай осуществляет подготовку в виде снижения налогов, огромных инвестиций, реформирование системы кредитных ставок. К снижению налогов в качестве мер количественного смягчения готовятся и в Великобритании. В Германии также ходят разговоры о подготовке мер увеличения финансовых вливаний в экономику.





Многие крупнейшие страны готовят активные меры поддержки экономики. Дональд Трамп заявлял, что эти действия не нацелены на предотвращение опасений о рецессии. Однако налоговые послабления в США носят характер финансовой поддержки экономики. Возможно, опасения так и останутся лишь опасениями. Есть мнение, что резкий перепад ставок по гособлигациям США - это не признак грядущего экономического застоя. Однако во всём мире наблюдается некоторая активность в подготовке к возможному кризису. В этой связи южнокорейцы не должны сидеть сложа руки.





Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявляла, что инверсия кривой доходности казначейских облигаций на этот раз обусловлена иными факторами, нежели в прошлом. По её словам, ситуация возникла вследствие большого количества ликвидности на рынке, что привело к увеличению инвестиций в долгосрочные гособлигации, традиционно отличающиеся высокими рисками. То есть, данное явление никак не отражает перспективы экономической ситуации. Правда это или нет, покажет время. Но нужно помнить, что южнокорейская экономика очень зависит от внешних условий. Если рецессия распространится на США или Китай, то это ударит по южнокорейскому экспорту. Поэтому сегодня страна должна работать над активизацией внутреннего рынка, повышением качества продукции, обеспечением уникальных технологий. Нужно избавиться от зависимости от США и Китая.





Возможная рецессия мировой экономики может стать ещё одной серьёзной проблемой для страны. Если развитые страны вновь прибегнут к политике количественного смягчения, то появится больше возможностей для снижения процентной ставки. Это даст определённый эффект, но проблема в том, что под ударом окажутся самые разные секторы экономики – экспорт, инвестиции, потребление и другие. Поэтому следует рассмотреть и подготовить к применению всеобъемлющие меры.