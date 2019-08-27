Битва при Фенудоне (봉오동 전투)





В год столетия Первомартовского движения за независимость Кореи от Японии на экраны продолжают выходить фильмы, повествующие о героических страницах истории того периода, и «Битва при Фенудоне» - одна из таких страниц. Фильм основан на реальных событиях, и хотя ради художественных целей он не следует исторической правде на все сто процентов, он довольно точно и правдиво вырисовывает одну из самых важных вех в истории противостояния корейских борцов за независимость – битву против японских войск в районе Фенудон (ныне провинция Цзилинь на северо-востоке Китая). А звёздный состав фильма не оставит равнодушным любителей корейского кинематографа, ведь в нём задействованы такие актёры как Ю Хэ Чжин и Рю Чжун Ёль.