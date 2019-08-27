Потребительские настроения в РК ухудшаются

Основные причины ухудшения потребительских настроений в РК заключаются главным образом в отрицательных внешних факторах. Среди них можно выделить спор между РК и Японией и торговую войну США и Китая. Если показатель индекса потребительских настроений превышает 100 пунктов, это означает оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. За величину в 100 пунктов берётся средний показатель за период с 2003 по 2018 год. Как сообщили в Банке Кореи, в августе индекс составил 92,5 пункта. Это на 3,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. В апреле индекс составлял 101,6 пункта. Однако сразу после этого произошёл спад, и показатель упал до минимальной отметки с января 2017 года.





В Банке Кореи данную ситуацию объясняют влиянием таких факторов как меры Японии по ограничению экспорта стратегических материалов в РК, торговая война США и Китая, спад экспорта, снижение стоимости акций, колебания валютного курса и другие. Ухудшение потребительских настроений отражается и через другие индексы. К примеру, индекс СSI, показывающий оценку нынешней ситуации в экономике, снизился на 4 пункта до 63 пунктов. Индекс опережающих индикаторов также сократился на 4 пункта до 66 пунктов, что является минимальной отметкой с декабря 2016 года.





Противоречия между РК и Японией усиливаются. Выступая 15 августа с речью по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига президент РК Мун Чжэ Ин озвучил послание к Японии с призывом к примирению. Но Япония сохраняет жёсткую позицию. Ситуация продолжает накаляться. То же самое касается и торговой войны США и Китая. На этом фоне в РК продолжается спад экспортных показателей, ослабление воны и дестабилизация рынка ценных бумаг. Всё это сказывается на потребительских настроениях, которые могут привести к снижению потребления и ослаблению экономической активности.



