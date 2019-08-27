



Дата рождения: 19 июля 1996 г.

Рост: 167 см

Вес: 46 кг

Дебют: альбом [Seven Springs of Apink, 2011 г.] в составе группы Apink

Южнокорейская певица О Ха Ён родилась в Сеуле. Окончила Сеульскую школу исполнительского искусства по специальности «Практическая хореография». В 2011 году дебютировала в составе музыкальной группы Apink , выпустив альбом под названием «Seven Springs of Apink».

На протяжении последних 8 лет О Ха Ён выступает в составе группы Apink. За это время группа выпустила 33 альбома. Самый последний «Everybody Ready» вышел 19 апреля 2019 года. Отметим, певица принимала участие в написании слов к песням «What A Boy Wants» [Pink MEMORY, 2015] и «That Spring, This Autumn» [Dear, 2016]. Артистка также уделяет время сольной карьере. 21 августа О Ха Ён порадовала своих фанатов первым сольным альбомом «OH!» из 5 хитов.

Между тем, О Ха Ён обладает и актёрским талантом. Она принимала участие в съёмках сериала телеканала KBS2 «Пожалуйста, найди её» (그녀를 찾아줘) в 2017 году. Параллельно с этим она снимается во многих телешоу телеканалов KBS, MBC и SBS.