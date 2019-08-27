Горячие хиты, вышедшие текущим летом





В этом году лето в Корее выдалось на удивление короткое. Особой духоты не было, а по вечерам чувствуется, что жара начинает уже понемногу отступать. А мы, провожая август, сегодня в рубрике «Минин плейлист» решили предложить вам послушать подборку хитов, вышедших летом 2019 года.

Открыла нашу рубрику песня «Чем ты занимаешься?» певца Кан Даниэля. Как известно, в конце июля текущего года исполнитель выпустил свой первый сольный диск 'color on me', который получился весьма эмоциональным и мелодически насыщенным. Затем мы предложили послушать дебютную работу многообещающих новичков в мире К-Рор - гёрлз-группы 'Rocket Punch', состоящая из шести очаровательных участниц. От этой группы так и бьёт ключом заводной энергией. Неудивительно, что она так быстро сумела привлечь внимание широкой аудитории. Название группы имеет значение «один свежий удар по однообразной повседневной жизни» - именно вот такие песни хотят исполнять участницы группы. В настоящее время дебютная работа 'BIM BAM BUM' группы 'Rocket Punch' украшает популярнейшие музыкальные хит-парады Кореи. Кроме того, её песню можно также услышать в любой шумной точке столицы страны.

Далее мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей работу ещё одной новой яркой звёзды на небосклоне мира поп-музыки Кореи - бойз-дуэта 'JBJ95'. Поначалу этот коллектив был создан в качестве временного проект-дуэта в рамках второго сезона популярной конкурсной музыкальной шоу-программы ‘Produce 101’ телеканала 'Mnet'. Но дуэт настолько пришёлся по душе многим южнокорейским меломанам, что десять месяцев назад создатели решили официально дебютировать дуэт на эстрадной сцене. А на наших волнах прозвучала свежая песня бойз-дуэта 'JBJ95' - трек «Как фейрверк», вышедший этим летом. А в завершение очередной рубрики «Минин плейлист» в эфире прозвучала ещё одна популярная песня этого лета - композиция под названием «Ночь Сеула», исполненная коллективом 'URBAN ZAKAPA', в записи которой принял участие рэпер Beenzino.





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