27 августа вышел многосерийный документальный фильм о группе BTS.

© Big Hit Entertainment / YONHAP News

27 августа вышел многосерийный фильм 'Bring the Soul: Docu-Series’, состоящий из шести серий. Фанаты могут увидеть по новой серии каждый вторник в сети платформы 'wevers'. В фильме отражаются различные моменты всемирного турне 'Love Yourself', которые не были представлены в полнометражном фильме. Между тем, группа Mosta X отлично выступила на церемонии вручения премии '2019 Teen Choice Awards'. Ребята из группы показали шикарное выступление, не отставая от всемирно известных артистов. Также, сообщается, что актриса Ку Хе Сон подала на развод с Ан Чжэ Хёном. Пара прожила вместе три года и сейчас испытывает трудности в совместной жизни. Подробее обо всем это мы расскажем вам в августовском выпуске «Новости шоу-бизнеса».