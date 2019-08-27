Рассказ «Хозяйка «Анемона» писателя Чу Ё Сопа

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Рассказ Чу Ё Сопа «Хозяйка «Анемона» был опубликован в 1936 году в журнале «Чогван». Главная героиня произведения – Ён Сук, хозяйка чайной под названием «Анемон». В первой сцене рассказа описывается, как женщина впервые в жизни появляется в серёжках в своём заведении.









В тот день хозяйка чайной «Анемон» Ён Сук впервые появилась за своей стойкой в серёжках. Каждый раз, когда она поворачивала голову, постоянные посетители восторгались красотой её пурпурных, плавно танцующих серёжек. А скорее даже, они были очарованы красотой самой Ён Сук, которую привнесли украшения.

Сегодня Ён Сук чувствовала себя неловко и беспокойно, как ребёнок, которого застали за поеданием стянутой конфеты. Несколько раз она заходила в уборную и смотрелась в круглое зеркало компактной пудры, а скорее, смотрела на свои серёжки снова и снова.





티룸 아네모네에 마담으로 있는 영숙이가

귀고리를 두 귀에 끼고 카운터 뒤에 나타난 날,

아네모네 단골손님들은

영숙이가 머리를 움직일 때마다

한들한들 춤을 추는

그 자주빛 귀고리의 아름다움을 탄복하였다.





오늘 영숙이 가슴은 사탕 도적질해 먹다가 들킨

어린아이 가슴처럼, 죄고 불안스러웠다.

그는 몇 번이나 변소로 들어가서

콤팩트를 꺼내 그 똥그란 면경에 비치는 얼굴,

아니 그 보다는 그 귀고리를 보고 또 보았다









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Чу Ё Соп хорошо изображал внутреннее и психологическое состояние женщин в годы всеобщей подавленности. Ён Сук – представительница нового поколения женщин. Она держит своё кафе, но всё равно прячет свои чувства, не может выразить их открыто. Серёжки – это своего рода символ, косвенно отражающий её угнетённую жизнь.









Ён Сук уже приготовила пластинку с «Неоконченной симфонией» и ждала, когда докрутится пластинка с джазом. На этот раз студент отчего-то положил печально голову на руки ещё до того, как заиграла симфония.

Всё произошло как удар молнии – это единственное, что она запомнила.





영숙이는 자기가 골라 든 <미완성 교향악> 소리판을 들고

뱅글뱅글 돌고 있는 재즈가 끝나기를 기다리었다.





그 학생은 왠일인지 오늘 밤에는 벌써부터

상위에 올려놓은 두 팔 속에 머리를 파묻고 엎디어 있는 것이었다.





영숙은 고개를 돌려 그 학생을 바라보았다.

귀고리가 찰싹찰싹 그의 뺨을 스치었다.

‘귀고리가 매끄럽기도 매끄럽다’고 그녀는 생각하였다









Чу Ё Соп (1902-1972) родился в Пхеньяне. Его литературный дебют состоялся в 1921 году, когда произведение «Разбитая бочка» было опубликовано в газете «Мэиль синбо». В 2004 году писатель был награждён медалью «За заслуги в укреплении государства».