РК снизит зависимость от импорта материалов, запчастей и оборудования

Правительство РК утвердило пакет мер по поддержке разработки ключевых технологий. Необходимость в этом возникла в связи с экономическим давлением Токио на Сеул. На реализацию вышеуказанных мер в течение трёх лет будет выделено 5 трлн вон или 4 млрд 100 млн долларов. 28 августа, как и планировалось, в силу вступило решение японских властей об исключении РК из списка стратегических торговых партнёров Токио. В этой связи ужесточается процедура контроля экспорта в РК японской стратегической продукции и товаров, которые могут быть применены в военных целях. Таким образом, из списка потенциальных объектов данных ограничений можно исключить только продукты питания и древесные материалы. В перечень стратегических товаров входят 857 наименований.





В правительстве РК пришли к выводу, что японские меры могут затруднить поставки 159 наименований товаров, в которых нуждается отечественная промышленность. В случае с остальными ситуация не вызывает сильных опасений в связи с продолжением импорта и заменой каналов поставок. Специальный режим экспортного контроля, введённый Японией, действует как обычный упрощённый режим, если операция проводится с японской компанией, которая имеет возможность самостоятельного контроля за поставками стратегической и другой продукции на уровне руководства компании. Между тем, срок действия разрешения на отдельные поставки был сокращён с трёх лет до шести месяцев. Ужесточается процедура подачи самой заявки на одобрение поставок. Если раньше была возможность сделать всё через электронную систему, то теперь документы следует направить почтой или лично посетить ответственный орган.





28 августа правительство РК провело расширенное заседание министров, обсудив меры противодействия экономическому давлению со стороны Японии. Премьер-министр Ли Нак Ён выразил сожаление по поводу действий японской стороны, потребовав решать вопросы путём диалога. Глава правительства сообщил о планах активно развивать отечественную промышленность производственных материалов, запчастей и оборудования. Для этого решено выделить большие субсидии и упростить систему предварительного технико-экономического обоснования.



