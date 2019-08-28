27 августа вышел многосерийный документальный фильм о группе BTS.
2019-08-28
#Мелодии Кореи l 2019-08-28
Буддийский монах Ён Чжэ и музыкант Тан Сан Су жили в разные времена, но оба смогли хотя бы ненадолго повлиять на разбойников, повстречавшихся на их жизненном пути. Своими песнями, красноречием или музыкой они смогли заставить людей задуматься о том, правильную ли дорогу они для себя выбрали. Подробности вы услышите в нашем выпуске.
Выпуск 429. Монах Ён Чжэ и музыкант Тан Сан Су
* Мелодия «Саннёнсан» (аранжировка Пак Кён Хуна) – Сон Ый Син (скрипка хэгым), Ха Га Ён (цитра каягым), Пак Чэ Рок (ситар)
* Мелодия «Чхумсанчжо» - Вон Чжан Хён (бамбуковая флейта тэгым)
* Песня «Мир – пылинка, а жизнь - роса» - Чан Са Ик (вокал)
2019-08-28
Волшебный мир корейских сказок
2019-08-29
2019-08-29 13:57:37