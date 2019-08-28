



Буддийский монах Ён Чжэ и музыкант Тан Сан Су жили в разные времена, но оба смогли хотя бы ненадолго повлиять на разбойников, повстречавшихся на их жизненном пути. Своими песнями, красноречием или музыкой они смогли заставить людей задуматься о том, правильную ли дорогу они для себя выбрали. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 429. Монах Ён Чжэ и музыкант Тан Сан Су

* Мелодия «Саннёнсан» (аранжировка Пак Кён Хуна) – Сон Ый Син (скрипка хэгым), Ха Га Ён (цитра каягым), Пак Чэ Рок (ситар)

* Мелодия «Чхумсанчжо» - Вон Чжан Хён (бамбуковая флейта тэгым)

* Песня «Мир – пылинка, а жизнь - роса» - Чан Са Ик (вокал)