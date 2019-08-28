Глава 13. Ким Ю Син (2)

После встречи с тремя богинями, которые охраняют священные места, наш герой вернулся на место ночлега. Ю Син просил у своего попутчика: «Ой, я забыл взять с собой важный документ. Нужно скорее вернуться домой. Можешь ли ты пойти со мной обратно?»

Хотя предложение Ю Сина не понравилось Пэк Соку, но ему пришлось прислушаться к его мнению.

Когда Ю Син добрался до дома, он заставил Пэк Сока согнуть ноги в коленях и связал по рукам и ногам: «Как ты смел обмануть меня?»

Начался допрос. Пэк Сок признался в своих намерениях убить Ю Сина: «Я родом из Когурё. Мне рассказали, что из-за тебя наша страна погибнет».

По рассказам Пэк Сока, в Когурё считают Ю Сина возрождённым человека по имени Чху Нам, который считался одним из магических гадателей Когурё. Он был казнен по приказу королевы.

История такова: В Когурё часто случались странные вещи. К примеру, в стране наблюдалось обратное течение рек, появлялись животные, которые меняли пол. Однажды король пригласил Чху Нама, чтобы узнать, в чём причина таких странностей.

Король спросил: «Как ты думаешь? Это хорошая или плохая примета?» Чху Нам ответил: «Всё это произошло из-за распущенности королевы». Естественно, слова гадателя привели в ярость королеву, и она сразу же обратилась к своему мужу: «Уверена, что он обманщик, я докажу вам это!»

Королева принесла коробку, в которой была крыса. Она спросила, что в этой коробке. Гадатель ответил: «Ваше величество, там восемь крыс».

Ответ рассмешил её: «Так я и знала, что ты ничего не знаешь. Казните его!»

Перед самой смертью гадатель кричал: «Я умру, но это не конец. Я обязательно буду разрушать эту страну».

После казни подчиненные открыли коробку, и поняли, что с крысой что-то не так. Живот у крысы был слишком большим, как будто она беременна. Люди заинтересовались этим и разрезали живот. Оказалось, что в животе крысы были семь малышей. Чху Нам сказал правду.

Через несколько дней королю приснился странный сон. Во сне король увидел, что дух Чху Нама вошел в тело жены отца Ю Сина. Король созвал всех подчинённых и рассказал, что Чху Нам будет мстить за свою смерть, и родится человек, который представляет угрозу Когурё.

Услышав рассказ Пэк Сока, наш герой убил его на месте. После этого он провёл церемонию жертвоприношения. Вновь появились богини и приняли его жертву.