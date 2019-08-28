Рост бюджета в РК второй год подряд превышает 9%

Правительство РК второй год подряд повышает объём бюджета на следующий год более чем на 9%. Это связано с мерами по противодействию экономическим рискам. Однако в то время как финансовые расходы растут, налоговые поступления снижаются. В результате высказываются опасения по поводу финансовой стабильности. Бюджетный законопроект будет представлен в Национальное собрание 3 сентября. В соответствии с регламентом, он должен быть утверждён не позднее 2 декабря. Рост объёма бюджета в 9,3% в два раза выше прогнозов о номинальном росте экономики на 3,8%, который совмещает реальный рост и увеличение потребительских цен. Нынешнее увеличение является самым высоким с 2009 года, когда оно составило 10,6%. Вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги заявил, что в долгосрочной перспективе финансовые вливания в экономику окажут положительное влияние на восстановление экономического роста.





Самый большой рост отмечен по статьям, связанным с инновационным ростом. В особенности это касается мер по противодействию ограничениям Японией экспорта в РК стратегических производственных материалов. В целом на стимулирование инновационного роста выделено 12 трлн 900 млрд вон или 10 млрд 600 млн долларов, что почти на 60% больше, чем в этом году. Примечательно, что расходы на смягчение потерь от экономического давления Японии увеличены на 163%. Они составят 2 трлн 100 млрд вон или 1 млрд 700 млн долларов. Кроме того, в бюджет заложены значительные средства на поддержку внешней торговли. На 12,8% до 150 млрд долларов вырос объём расходов на создание рабочих мест, укрепление системы здравоохранения и социального обеспечения.





В следующем году, как ожидается, общие доходы государства возрастут лишь на 1,2%, составив 482 трлн вон или 430 млрд долларов. Налоговые поступления сократятся впервые за десять лет. Таким образом, неизбежен выпуск рекордного объёма гособлигаций и ухудшение финансовых показателей. Ожидается, что в следующем году для покрытия дефицита налоговых поступлений будут выпущены облигации на сумму 49,5 млрд долларов, что в два раза больше, чем в этом году. Госдолг составит 805,5 трлн вон или 662,5 млрд долларов, а уровень госдолга к ВВП - 39,8%, что на 2,7% больше, чем в этом году. Ожидается, что к 2023 году данный показатель вырастет почти до 47%. Между тем, вице-премьер Хон Нам Ги по этому поводу сказал, что показатель чуть выше сорока процентов вполне допустим.



