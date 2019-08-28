Заявления президента США Дональда Трампа по корейским вопросам

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Президент США Дональд Трамп выразил негативное отношение к совместным американо-южнокорейским военным учениям, назвав их «пустой тратой денег». Что касается Северной Кореи, то он подчеркнул, что у этой страны огромный потенциал. Кроме того, глава Белого дома воздерживается от шагов, которые провоцировали бы Северную Корею, что определённо помогает сохранять двусторонний диалог. Неоднозначные заявления главы Белого дома по вопросам Корейского полуострова комментирует профессор Чин Хи Гван с факультета проблем воссоединения Университета Инчжэ.